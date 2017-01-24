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الثلاثاء 24 يناير 2017 09:24 مساءً
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بالفيديو.. الطريقة المثلى لحماية أسنانك من التآكل
أسنان، ضحك، سن

بالفيديو.. الطريقة المثلى لحماية أسنانك من التآكل

الثلاثاء، 24 يناير 2017 08:29 م

سواء كان صرير الأسنان ناجماً عن القلق أو الإجهاد فإن ذلك يعد شيئاً غير مألوف، ولأنه غالبا ما يحدث أثناء النوم فإن معظم الناس لا يدركون ذلك حتى.
هذا يمكن أن يشكل معضلة.

يقول الخبراء إن صرير الأسنان واحتكاكها ببعضها بشكل منتظم ومستمر لا يؤثر فقط على المينا والضرر بها إنما يمكن أن يسبب مشاكل عن طريق الضغط على عضلات الفك والأنسجة المحيطة بها، كما يؤدي الطحن أو الصرير المزمن إلى كسر الأسنان في بعض الحالات أو فقدان أسنان دائمة، حسب شبكة “سي إن إن” الإخبارية.

ما الذي يمكنك فعله لمنع ذلك؟

قبل كل شيء أخبر طبيبك الخاص عن ذلك، فمن الممكن حل المشكلة بقالب حماية الأسنان أثناء النوم، كما يمكنك محاولة تجنب أي شيء يحتوي الكافيين مثل المشروبات الغازية أو القهوة والشوكولاتة، ومقاطعة المشروبات الكحولية.

وتزيد عملية تآكل الأسنان بعد تناول بعض المشروبات، حاول عدم مضغ الأقلام أو أي شيء غير غذائي بما في ذلك مضغ العلكة المستمر، فمضغ العلكة يسمح لعضلات الفك بالتعود على احتكاك الأسنان وهذا ما أنت بحاجة في تجنبه.



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