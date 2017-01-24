كشف الإعلامي يوسف الحسيني، عن أن زيارته إلى مدينة حلب السورية لتصوير آثار الحرب المستمرة منذ 5 سنوات، كانت تجربة قاسية للغاية، موضحا أنه لم يستطع تناول الطعام أو النوم لمدة 3 أيام بعد زيارته إلى المدينة من قسوة ما رآه.

وأضاف في برنامجه “بتوقيت القاهرة” المذاع على شاشة “أون لايف”، اليوم الثلاثاء، أن الإنسان في حلب لابد من إعادة بنائه حيث أنه تعرض للتدمير، متمنيًا ألا تستمر الحرب في سوريا للسنة السادسة.