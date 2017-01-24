فهمي: نسعى إلى مشاركة المجتمع في تقرير حالة البيئةالثلاثاء، 24 يناير 2017 08:32 م
وقع اليوم، الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، والدكتورة نادية مكرم عبيد المدير التنفيذي لمركز التنمية والبيئة للإقليم العربي وأوروبا “سيداري)”، بروتوكول تعاون مع المركز لتطوير وإعداد تقرير حالة البيئة فى مصر لعام ٢٠١٦ بحضور المهندس احمد ابو السعود رئيس جهاز شئون البيئة وعدد من القيادات المعنية بالوزارة، وذلك بالمركز الثقافي التعليمي “بيت القاهرة”.
وأكد فهمي، على بداية مرحلة جديدة من التعاون مع “سيدارى” نعمل من خلالها على بناء القدرات فى إعداد تقرير حالة البيئة، والذي ينص عليه قانون البيئة المصري في أحد مواده بأن تقوم وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة بإيداع نسخة عن حالة البيئة فى مصر لرئيس الجمهورية ومجلس النواب.
وأضاف، أننا نسعى من خلال إعداد التقرير إلى زيادة وبناء جيل جديد من الشباب بالوزارة قادر على صياغة وإعداد التقرير على أحدث التكنولوجيات والممارسات الموجودة عالميًا إضافة إلى بناء القدرة المؤسسية للجهاز والوزارة للتصدي للمشاكل البيئية الحالية بمخرجات تنافس المستوى العالمي.
وأشار وزير البيئة، إلى أننا نسعى إلى مشاركة المجتمع المدني في إعداد ومناقشة تقرير حالة البيئة فى مصر من خلال “سيدارى” وحلقات النقاش الاستشارية بحيث لا يصبح تقريرًا نمطيًا، لحق المواطن في معرفة تلك البيانات، مشيرًا إلى أن وزارة البيئة ستقوم بعرض القياسات اللحظية والفعلية للهواء من خلال شاشات بميدان التحرير وجامعة القاهرة لمزيد من الشفافية.
من جانبها، أكدت الدكتورة نادية مكرم عبيد الرئيس التنفيذي لـ”سيدارى” على أن تقرير حالة البيئة في مصر يتم عمله طبقًا للمعايير والأسس العالمية يعكس فيه ثقافاتنا وتطلعاتنا المستقبيلة كما يعد نافذة واسعة نرى من خلالها التحديات التى تواجهنا.
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