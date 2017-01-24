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آمنة نصير: أرقام الطلاق مرعبة.. و"سعيدة" بطلب السيسي
امنة نصير

آمنة نصير: أرقام الطلاق مرعبة.. و"سعيدة" بطلب السيسي

الثلاثاء، 24 يناير 2017 08:22 م
كتب - عبد الرحمن دياب

ردت الدكتورة أمنة نصير عضو مجلس النواب، على مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة إصدار تشريع ينظم الطلاق والبعد عن الطلاق الشفهي، بقولها “سعيدة جدًا بهذا الطلب”.

وقالت في مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على شاشة الحياة، مساء الثلاثاء، إن مطالبة الرئيس السيسي بهذا الأمر سيحرك المياه الراكدة لأهم قضية تزعزع استقرار الأسرة المصرية.

ولفتت إلى أن أرقام الطلاق أصبحت في الفترة الأخيرة مرعبة وخطيرة على الأسرة المصرية، ويعرضها للانكسار ويدخلها في دوامة من المشاكل مما يؤثر على نفسية الأطفال.

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