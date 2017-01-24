ماذا يجب أن تفعل بمجرد الدخول لمقابلة العمل؟الثلاثاء، 24 يناير 2017 08:19 م
نهنِّئك بحصولك على مقابلة عمل، لكن دعنا نراجع مرة أخرى؛ للتأكد من أنك مستعد تماماً، هل جمعت معلومات عمن ستقابله أو قمت بطباعة عدة نسخ من سيرتك الذاتية، هل تمرنت على إجابة سؤال: “أخبرني عن نفسك”؟، أو أعدت أسئلتك التي سوف توجِّهها لمن سيقوم بإجراء المقابلة معك؟، هل أعددت بعض الحيل كي يتذكروك؟.
إذا أجبت عن كل هذه الأسئلة بـ”نعم”، فأنت في حالة جيدة جداً، ولكن، كيف تخطط لتقديم نفسك، قد يكون من السهل أن تنسى التمرين على مثل هذا العنصر الصغير، وحسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية هناك طريقة مجرَّبة وقوية وواثقة نشرتها صحيفة Business Insider الأمريكية هي طريقك للنجاح، من خلال بعض النصائح التي يجب عليك عملها بمجرد وصولك إلى المكتب لمقابلة العمل:
1- لا تفترض أن يعلم أول شخص تقابله لماذا حضرت، عليك أن توضّح أنك قد حضرت لمقابلة عمل، يمكنك أن تقول شيئاً بسيطاً مثل: “صباح الخير، اسمي كارولين جراي ولدي مقابلة مع ديف سميث الساعة الثانية ظهراً”.
2- الاتصال القوي بالعين أمر لابد منه، فهي الطريقة الأسرع والأكثر فاعلية لبث الشعور بالثقة والراحة، كما يُظهر مدى التزامك واهتمامك.
3- المصافحة القوية تعد بمثابة خطاب التقديم للوظيفة المكتوب على أكمل وجه، وبالتأكيد هذا التصرف لن يمر دون أن يلاحظه أحد.
4- قدّم نفسك لكل الموجودين بالغرفة إذا كان هناك عدة أشخاص يقومون بمقابلتك في الوقت نفسه، وخذ الوقت الكافي للنظر إلى كل واحد بشكل فردي وصافِحهم جميعاً.
5- إذا قُدم لك كوب من الماء فتقبّله؛ فهي لفتة صغيرة لإظهار أنك أحد اللاعبين في اللعبة، فأنت في المقابلة ليس فقط لأنك مهتم بما يمكنك القيام به للشركة، لكن أيضاً بما يمكن أن تقوم به الشركة من أجلك، قبول عرض صغير حتى لو كان مجرد كوب من الماء، هو وسيلة صغيرة لإظهار هذا.
تأكد من تجنب…
ذكر أي شيء عن كم هو جميل هذا المكتب، كم هو رائع هذا الزي، كم هي ممتازة هذه الأقلام في مكتب الاستقبال، ولا تدع أي تفاصيل دقيقة تشتت من عرضك القوي.
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