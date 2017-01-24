أكدت الصين أنها ليس لديها نية تعزيز قدرتها التنافسية التجارية من خلال تخفيض قيمة عملتها “اليوان” أو الدخول فيما يطلق عليه “حرب العملات” مع الولايات المتحدة.

وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشان يينج - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء - على أن الصين ستدفع على الدوام بإصلاح سعر الصرف الموجه نحو السوق والحفاظ على سعر اليوان مستقر بطريقة متوازنة.

وقالت إن بكين على استعداد لتعزيز الاتصالات والتنسيق مع واشنطن، للعمل معا على الحفاظ على علاقات تعاون طبيعية.

وفيما يتعلق بالبيئة الاستثمارية، قالت هوا إن الإحصاءات الصادرة عن وزارة التجارة الصينية تشير إلى أنه في العام الماضي شهدت الاستثمارات الأمريكية في الصين زيادة بنسبة 52.6 في المائة على أساس سنوي.

وأكدت أن الصين الأكثر انفتاحا بين جميع الاقتصادات النامية في العالم، متعهدة بأن تقوم بالمزيد من الانفتاح وبأن تواصل الالتزام بسياساتها المرحبة بالاستثمارات الأجنبية وبخلق المزيد من الفرص وتحسين البيئة للشركات ذات التمويل الأجنبي للاستثمار في الصين.

وأعربت عن أملها في أن تقوم الدول الأخرى أيضا بإبقاء أبوابها مفتوحة أمام المستثمرين الصينيين لإعطاء الفرصة للاستثمار والتعاون التجاري بينهم لأن ينمو في بيئة أكثر عدالة وشفافية وانفتاحا.

وقالت هوا تعليقا على توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس على قرار انسحاب بلاده من اتفاقية “الشراكة عبر المحيط الهادئ”، إن الصين تدعو دوما إلى ترتيبات تجارة حرة إقليمية مفتوحة وشفافة ومربحة.

كما أنها ترى، وفقا للمتحدثة، أن وضع أي قواعد تجارية لأي تكتل اقتصادي يجب أن يتم من خلال التشاور بين جميع الأطراف المعنية على أساس من المساواة وجلب المنفعة المشتركة للجميع.

وشددت المتحدثة على التزام الصين بعملية التكامل الاقتصادي في منطقة آسيا-المحيط الهادئ بروح الانفتاح والشمولية والشفافية، وتعهدت بأن تمضى قدما في مفاوضات الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة وإقامة منطقة التجارة الحرة لمنطقة آسيا-المحيط الهادئ من أجل إضافة قوة دافعة جديدة للتنمية الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

وأكدت على ضرورة أن تواصل منطقة آسيا-المحيط الهادئ القيام بدورها كمحرك للاقتصاد العالمي في ظل الانكماش الاقتصادي الحالي.