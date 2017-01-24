

عقبت الفنانة زينة على حكم المحكمة ببراءة الفنان أحمد عز في قضية السب والقذف التي أقامتها ضده منذ عدة أشهر، قائلة لعز: «بصراحة كدبك اللي مالوش نهاية بيستفزني جدا».

ونشرت زينة عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” صورة لعز، وعلقت عليها قائلة: «أولا مبروك براءتك ولو أن مبروك من تهمة دي مش حاجة تشرف أوي يعني، إنت ما أخدتش جائزة نوبل!! وكده كده ماكنتش هاسيبك تتسجن علشان ولادك مايبقاش أبوهم رد سجون».

وتابعت: «ارجع بقي من لندن اللي إنت مستخبي فيها.. أما بقى لو جبت سيرة ولادك وقضية النسب دي تاني هيكون ليا تصرف تاني معاك وبالقانون؛ لأن القضية دي اتقفلت لآخر يوم في عمرك، بطل كدب وبطل تضحك على الناس؛ لأن الناس مش هبلة، وخلاص اتلهي في شغلك ومعجباتك اللي تعرفهم معرفة شخصية من قلتهم».

واختتمت: «الناس عرفت حقيقتك ويا ريت تبطل تستغبى الناس.. والأهم من ده كله لو كان تم الحكم عليك كنت هحس إن ربنا بيحبك وبيكفر عنك في الدنيا، لكن الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه حسابك عند رب العالمين شايلهولك كله في الآخرة، ومفيش أعظم من حساب ربنا، وابقى روح لربنا قوله: أقسم بالله، يا رب أشوفك وإنت بتتحاسب يا رب».