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بالفيديو .. هانى الناظر: النسكافيه يصيب بالسرطان إشاعة فيسبوكية وتهريج !
النسكافيه والمشروبات الساخنه شتاءا

بالفيديو .. هانى الناظر: النسكافيه يصيب بالسرطان إشاعة فيسبوكية وتهريج !

الثلاثاء، 24 يناير 2017 07:52 م
كتبت : فاطمة بدار

أكد الدكتور هانى الناظر – المشرف على مشروع السياحة العلاجية بوزارة الصحة – على فاعلية الدواء المصرى وقدرته على شفاء الناس .

وقال د.هانى الناظر – خلال حواره ببرنامج ” اللمة الحلوة ” المُذاع على فضائية المحور ان دليل على فاعلية الدواء المصرى كثرة نسبة المواليد بالمقارنة بنسبة الوفيات ، وفى مصر غالبية الدواء مصرى .

وأشار الناظر إلى أن مصر من أكبر الدول المُعرضة للسرطان فى العالم إشاعة وتخريف ، قائلاً : طبقاً لتقرير منظمة الصحة العالمية الدنمارك من أكبر الدول إصابة بالسرطان فى العالم يليها أمريكا والدول الأوروبية كلها وإستراليا ، وتأتى مصر فى ذيل القائمة للإصابة بالسرطان .

وأضاف : من أشهر الإشاعات المنتشرة فى الإنترنت أن النسكافيه والقهوة باللبن يساعد على الإصابة بالسرطان والفشل الكلوى أو تناول بعض الفواكه والأطعمة، وهذا كلام فاضى وتهريج لايمكن النظر إليها .



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