قال الدكتور هانى الناظر – المشرف على مشروع السياحة العلاجية بوزارة الصحة ان السياحة العلاجية فى أى دول من دول العالم يتم الإهتمام بها ، ومصر بها كمية موارد من السياحة العلاجية لاتوجد فى الكرة الأرضية سوى مصر .

وأشار الناظر – خلال إستضافته ببرنامج ” اللمة الحلوة ” المُذاع على فضائية المحور إلى أن مصر تتميز بالأماكن السياحية العلاجية المتعددة ولكن يتم إهمالها سواء داخل القاهرة مثل حلوان أو خارجها مثل:الواحات وأسوان وسيوة ، على حد تعبيره .

وأضاف الناظر : لدينا فى حلوان كنز مفقود حيث توافر المياه الكبريتية والطمى الذى يُستخدم فى العلاج ويدخل فى كثير من منتجات البشرة ويُباع بالملايين حول العالم ، لذا لابد من إستغلاله .

وتابع : أن وزارة الصحة بالتعاون مع السياحة قامت بعمل مبادرة للإستكشاف العلمى عن أماكن السياحة العلاجية فى مصر ، موضحاً وجود أماكن فى مصر تُعالج أمراض الصدفية ، السكر والضغط .

وشدد على أهمية وجود مركز طبى بجانب الأماكن السياحية العلاجية ليطمئن السائح لمن يقدم له السياحة العلاجية والطبية بطريقة علمية ، على حد قوله .