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بالفيديو .. البدرى فرغلى : قانون معاشات وزارة التضامن يمثل إعتداء على الأسرة المصرية
البدرى فرغلى

بالفيديو .. البدرى فرغلى : قانون معاشات وزارة التضامن يمثل إعتداء على الأسرة المصرية

الثلاثاء، 24 يناير 2017 07:47 م
كتبت : فاطمة بدار

صرح البدرى فرغلى – رئيس إتحاد أصحاب المعاشات بأن قانون المعاشات الذى تعلن عنه وزارة التضامن الإجتماعى مشبوه وسرى تشترك فيه منظمات خارجية مثل : منظمة العمل الدولية  .
وقال البدرى فرغلى – خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج ” اللمة الحلوة ” المُذاع على فضائية المحور انه تم إقصاء إتحاد أصحاب المعاشات عند وضع قانون وزارة التضامن الإجتماعى لعدم إطلاع الإتحاد على مسودة هذا القانون .
وتابع البدرى فرغلى : ممنوع أى فرد الإطلاع على قانون وزارة التضامن ممن لا ينتمى لشلة وزيرة التضامن غادة والى ، مشيراً إلى أن هذا القانون يُمثل إعتداء على كيان الأسرة المصرية .
وأوضح أن قانون وزارة التضامن يحسب المرتب على 20 وينتج متوسط المعاش وأن الأبناء لايورثون ، قائلاً : هذا القانون جريمة جديدة تُرتكب فى حق ملايين من الشعب المصرى ، والوزيرة غادة والى جايبة شلة من أنصارها ، مشيراً إلى أن النقابات المهنية لاتعلم عن القانون شىء .
وأضاف البدرى فرغلى : ( لم نعش تلك الحياة فى تاريخنا كله ففى 30 يوم إنخفض الجنيه إلى 50 قرشاً ، والمعاش الذى كان بـ1000 أصبح 500 جنيهاً ولانتقاضى مكافآت أو علاوات ، ونحن أكبر شريحة فى المجتمع نعانى من القيمة الشرائية طوال الشهر ) .



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