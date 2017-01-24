صرح البدرى فرغلى – رئيس إتحاد أصحاب المعاشات بأن قانون المعاشات الذى تعلن عنه وزارة التضامن الإجتماعى مشبوه وسرى تشترك فيه منظمات خارجية مثل : منظمة العمل الدولية .

وقال البدرى فرغلى – خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج ” اللمة الحلوة ” المُذاع على فضائية المحور انه تم إقصاء إتحاد أصحاب المعاشات عند وضع قانون وزارة التضامن الإجتماعى لعدم إطلاع الإتحاد على مسودة هذا القانون .

وتابع البدرى فرغلى : ممنوع أى فرد الإطلاع على قانون وزارة التضامن ممن لا ينتمى لشلة وزيرة التضامن غادة والى ، مشيراً إلى أن هذا القانون يُمثل إعتداء على كيان الأسرة المصرية .

وأوضح أن قانون وزارة التضامن يحسب المرتب على 20 وينتج متوسط المعاش وأن الأبناء لايورثون ، قائلاً : هذا القانون جريمة جديدة تُرتكب فى حق ملايين من الشعب المصرى ، والوزيرة غادة والى جايبة شلة من أنصارها ، مشيراً إلى أن النقابات المهنية لاتعلم عن القانون شىء .

وأضاف البدرى فرغلى : ( لم نعش تلك الحياة فى تاريخنا كله ففى 30 يوم إنخفض الجنيه إلى 50 قرشاً ، والمعاش الذى كان بـ1000 أصبح 500 جنيهاً ولانتقاضى مكافآت أو علاوات ، ونحن أكبر شريحة فى المجتمع نعانى من القيمة الشرائية طوال الشهر ) .

