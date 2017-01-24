تقدم اللواء أشرف عمارة، عضو مجلس النواب، باقتراح بخصوص خطة تطوير مستشفى الإسماعيلية العام،وقال إنه تم اعتماد 390 مليون جنيه لتطوير مستشفي الإسماعيلية العام، حيث إن المستشفى فى حالة مزرية للغاية، لاسيما وأن تجهيزات المستشفى من أسطوانات الأكسجين والتى يمكن أن تنفجر وتدمر المبنى، وأنظمة الحريق المتهالكة والمصاعد وحمامات المياه التي تسبب مشاكل في الصرف وعددها 112 حماما.

وأضاف أن التطوير يشمل المبنى بكاملة على مرحلتين، الأولى 9 أشهر، والثانية تشمل 10 أشهر، وبالاضطلاع على تفاصيل خطة التطوير نجد انه يمكن إقامة مبني مستقل للطوارئ ملحق بالمستشفى العام.

ولفت إلي أن المبلغ المخصص للتطوير كبير بشكل يسمح ببناء مبنى مستقل للطوارئ كي يخدم أكثر من مليون ونصف المليون مريض، كما أن هناك حاجة لتخفيف العبء على المبني الرئيسي للمستشفي.

وأضاف عمارة أن المبنى الحالى حديث ولا يحتاج إلى ترميم، وإنما علينا استغلال الجزء الأكبر من الاعتماد المالي لإنشاء مبني جديد للطوارئ.