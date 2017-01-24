انتقدت متصلة تدعى سلوى، الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، وذلك في مداخلة هاتفية ببرنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “dmc”، اليوم الثلاثاء.

وخاطبت المتصلة، “الجندي”: “إنت على راسنا بس سيب الشيخ رمضان عبدالمعز يكمل فكرته، وإنتوا زي الفل”، فرد “الجندي”: “معاكي حق.. أنا رغاي، وتجاوزت حقي، وسمعًا وطاعة”.

ورد “الجندي”، بمداعبة “عبدالمعز”، قائلاً: “قول يا حيلة، مش هسندك تاني، هسيبك تتكلم، وأنا في إجازة”.