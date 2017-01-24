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بالفيديو .. نائب رئيس النقابات العامة لأصحاب المعاشات : التعويم والأسعار تفقدنا القدرة على الحياة
معاشات المعاش الفقراء طابور زحام

بالفيديو .. نائب رئيس النقابات العامة لأصحاب المعاشات : التعويم والأسعار تفقدنا القدرة على الحياة

الثلاثاء، 24 يناير 2017 07:45 م
كتبت : فاطمة بدار

قال طلال شكر – نائب رئيس النقابات العامة لأصحاب المعاشات ان مرتبات أصحاب المعاشات فى مصر متدنية ، تبعاً للتقرير الذى أعدته هيئة التأمينات الإجتماعية فـ4 مليون من 9 مليون من أصحاب المعاشات فى مصر معاشاتهم أقل من 1000 جنيه .

وأضاف نائب رئيس النقابات العامة لأصحاب المعاشات – خلال لقائه ببرنامج ” اللمة الحلوة ” المُذاع على فضائية المحور ان إرتفاع حجم التضخم من نهاية العام الماضى حتى الآن وصل إلى 23.3 % ، ومع كل إرتفاع فى الأسعار صاحب المعاش وأسرته تقل قدرته على الحياة .

وأرجع طلال شكر السبب وراء عدم قدرة أصحاب المعاشات على الحياة فى ظل التضخم فى إرتفاع الأسعار إلى قاعدة أجور المعاشات ضعيفة ، قائلاً : ينبغى على الدولة أن تضع فى إعتبارها وتنظر بجدية وهى تُعد المشروعات المكملة فى الدستور معالجة حجم الإنخفاض للأجور فىى مصر .

وأشار طلال شكر إلى أنه لم يتم وضع أى علاوة غلاء بعد تعويم الجنيه ، مطالباً الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة بطلب علاوات لأصحاب المعاشات الذين يفقدون قدرتهم على الحياة فى ظل تعويم الجنيه وإرتفاع أسعار الدواء الذين فى أشد الحاجة إليه ، على حد تعبيره .



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