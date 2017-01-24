تعرف على رسالة كهربا قبل مواجهة غانا غداً

أبدى الدولي المصري محمود عبد المنعم (كهربا) محترف نادي اتحاد جدة، والمشارك مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية بالجابون، تفاؤلاً كبيرًا قبل المواجهة المرتقبة غداً مع منتخب غانا في ختام الدور الأول، والتي تمثل أهمية قصوى بالنسبة لمنتخب الفراعنة للتأهل للدور التالي.

وكتب كهربا على صفحته الشخصية على تويتر باللغة الإنجليزية: “كن هادئا وإيجابيا”، وزين التغريدة بعلم مصر، وأرفقها بصورة وهو مبتسم.

وأصبح كهربا حديث الجماهير السعودية، وخاصة جماهير فريقه الاتحاد، بعد مشاركاته الإيجابية ومساهمته الفعالة في فوز مصر على أوغندا بهدف دون مقابل، في الدقائق المعدودة التي شارك فيها.

وتحظى مباريات مصر في البطولة الإفريقية بمتابعة كبيرة بين الجماهير السعودية، في ظل وجود محمد عبد الشافي ظهير أيسر أهلي جدة، والذي يحظى بتقدير كبير بفضل انضباطه الأخلاقي والكروي، وكذلك كهربا الذي نجح في جذب الانتباه إليه كلاعب ايجابي ومؤثر في تشكيلة فريقه الاتحاد.