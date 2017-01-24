فيديو.. وزير الخارجية يلتقى رئيس مجلس النواب التونسيالثلاثاء، 24 يناير 2017 07:46 م
التقى وزير الخارجية، سامح شكري، مساء اليوم، الثلاثاء، بـ”محمد الناصر” رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، وذلك في إطار زيارته الحالية للعاصمة التونسية.
وصرح المستشار/ أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، كما تم تسليط الضوء على عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ومن جانبه، أشاد شكري، بالعلاقات التاريخيّة الوثيقة التي تربط البلدين، وأكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع تونس في مختلف المجالات وفي مقدمتها البرلماني، خاصة وأن أولويات البرلمان في كل بلد تمثل تجسيدا لأولويات مجتمعه، مثمنا في هذا الصدد التجربة البرلمانية التونسية.
فيما، أعرب “الناصر” عن تطلعه لمزيد من تبادل الخبرات بين برلماني البلدين، مشيرا إلى حرص بلاده على التنسيق والتشاور بشكل مُتواصِل مع مصر، سواء فيما يتعلق بالأزمات التي تشهدها المنطقة في كل من ليبيا وسوريا واليمن، أو إزاء التحديات المتفاقمة التي تواجهها الدول العربية، وفي مقدمتها ظاهرة الإرهاب والتطرُّف.
وذكر المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري أكد في ذات السياق على ضرورة وجود رؤية شاملة لوقف انتشار الإرهاب، وتحد من قدرته على جذب عناصر جديدة، وتجفيف منابع تمويله، مشددا على أهمية التنسيق الأمني بين الدول العربية وخاصة دول الجوار الليبي في هذا الصدد.
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
قطع التيار الكهربائي والمياه بمحطة "كوم البيجة" بقنا اليوم وبعد غد
أعلن محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان اليوم الثلاثاء أنه سيتم فصل التيار الكهربائي وقطع المياه بمحطة “كوم البيجة” بمركز “فرشوط” بمحافظة قنا ، اليوم وبعد غد ...Tue, 24 Jan 2017 12:42:28 GMT
-
الأهلي المصري يتعاقد مع 14جامعة لتحصيل مصروفات الطلبة الكترونيا ...
صرح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري بأن البنك الأهلي وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية E-Finance نجحا في توقيع اتفاقيات تعاون مع ...Tue, 24 Jan 2017 09:42:06 GMT
-
مصر للطيران تنشر صور لنجوم مصر اثناء مشاركتهم زفاف (عمرو وكندة)
نشرت شركة مصر للطيران عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صور لمجموعة من الفنانين اثناء رحلتهم الى اسوان وذلك لمشاركتهم في حفل زفاف الفنان عمرو يوسف والفنانة كندة ...Tue, 24 Jan 2017 14:41:22 GMT
-
حبس شاذ 3 سنوات بتهمة نشر صور فاضحة على "فيس بوك"
قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد بدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بتأييد حبس شاذ ثلاث سنوات، بتهمة اعتياد ممارسة الشذوذ ونشر صور فاضحة على ...Tue, 24 Jan 2017 14:56:17 GMT
-
البنتاجون: واشنطن ستبيع للسعودية والكويت أسلحة بـ مليار دولار
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” أن الولايات المتحدة ستبيع للسعودية والكويت معدات دفاعية بنحو مليار دولار، تشمل عشرة مناطيد مراقبة للرياض، في إطار تعزيز ...Tue, 24 Jan 2017 09:09:47 GMT
-
رسمياً.. الأهلي يحسم صفقة المهاجم الإيفواري كوليبالي
حسمت إدارة النادي الأهلي صفقة المهاجم الأفريقي الجديد التي كان يرغب حسام البدري المدير الفني في إبرامها لدعم صفوف الفريق الأول. ونجح النادي في التوصل لاتفاق مع ...Tue, 24 Jan 2017 08:04:55 GMT
-
أحمد عيد يرد على اتهامه بتقليد محمد هنيدي في فيلمه الجديد
رد الفنان المصري أحمد عيد على الاتهامات التي وجهت له بأنه يحاول تقليد فيلم “فول الصين العظيم” للفنان محمد هنيدي في فيلمه الجديد “ياباني أصلي”. عيد نفى وجود أي ...Tue, 24 Jan 2017 16:13:22 GMT
-
رجل يحكي تفاصيل جماعه لزوجته.. والسيدة: "بحس أني عريانة"
علق الشيخ إسلام رضوان الداعية الإسلامي، على شكوى سيدة بخصوص أنها عندما تسير بالشارع ترى نفسها عريانه لأن زوجها يحكي كل تفاصيل العلاقة الجنسية لأصدقائه. وقال رضوان، ...Tue, 24 Jan 2017 15:13:23 GMT