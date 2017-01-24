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الثلاثاء 24 يناير 2017 07:21 مساءً
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فيديو.. وزير الخارجية يلتقى رئيس مجلس النواب التونسي
وزير الخارجية سامح شكري

فيديو.. وزير الخارجية يلتقى رئيس مجلس النواب التونسي

الثلاثاء، 24 يناير 2017 07:46 م

التقى وزير الخارجية، سامح شكري، مساء اليوم، الثلاثاء، بـ”محمد الناصر” رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، وذلك في إطار زيارته الحالية للعاصمة التونسية.

وصرح المستشار/ أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، كما تم تسليط الضوء على عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه، أشاد شكري، بالعلاقات التاريخيّة الوثيقة التي تربط البلدين، وأكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع تونس في مختلف المجالات وفي مقدمتها البرلماني، خاصة وأن أولويات البرلمان في كل بلد تمثل تجسيدا لأولويات مجتمعه، مثمنا في هذا الصدد التجربة البرلمانية التونسية.

فيما، أعرب “الناصر” عن تطلعه لمزيد من تبادل الخبرات بين برلماني البلدين، مشيرا إلى حرص بلاده على التنسيق والتشاور بشكل مُتواصِل مع مصر، سواء فيما يتعلق بالأزمات التي تشهدها المنطقة في كل من ليبيا وسوريا واليمن، أو إزاء التحديات المتفاقمة التي تواجهها الدول العربية، وفي مقدمتها ظاهرة الإرهاب والتطرُّف.

وذكر المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري أكد في ذات السياق على ضرورة وجود رؤية شاملة لوقف انتشار الإرهاب، وتحد من قدرته على جذب عناصر جديدة، وتجفيف منابع تمويله، مشددا على أهمية التنسيق الأمني بين الدول العربية وخاصة دول الجوار الليبي في هذا الصدد.

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