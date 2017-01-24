

غازلت الإعلامية ريهام سعيد عامل النظافة ببرنامجها على الهواء، قائلة: «إيه رأيك نتجوز ونجيب اتنين شهود على كدة»، لافتة إلى أن العلاقة بين الشاب والفتاة حرية شخصية.

ووجهت خلال برنامج «صبايا الخير» المذاع على فضائية «النهار»، حديثها لعامل النظافة الذي يدعى «وليد»: «تتجوزنى، أنا ممكن أجيب اتنين شهود يشهدوا إنك زوجي ومبروك يا وليد كدة انت لبستنى، وهذا ما يحدث في الزواج العرفي».

وأردفت: «هي الفتاة التي تقبل بالزواج العرفى، وتنجب ألم تكن تعلم بأنها تقوم بعلاقة بدون عقد وخاصة أن ورقة الزواج العرفى بتضيع مع بداية ظهور المشكلات بين الزوجين».