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الثلاثاء 24 يناير 2017 07:22 مساءً
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رسمياً.. باوك اليوناني يعلن ضم "عمرو وردة"
عمرو وردة - عمرو ورده

رسمياً.. باوك اليوناني يعلن ضم "عمرو وردة"

الثلاثاء، 24 يناير 2017 07:32 م
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أعلن نادي باوك سالونيك اليوناني، مساء اليوم الثلاثاء، تعاقده مع اللاعب المصري الشاب عمرو وردة، الذي يتواجد بصفوف منتخب “الفراعنة” في الجابون لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا.

واشار النادي اليوناني في بيان رسمي عبر موقعه إلى أن وردة وقّع على عقد مدته ثلاثة مواسم ونصف، وسينضم إلى صفوف الفريق بعد انتهاء منافسات البطولة الإفريقية.

ونشر النادي اليوناني مسيرة اللاعب المصري الشاب، قائلاً إنه من مواليد 17 سبتمبر 1993، وبدأ مشواره بمسقط رأسه في الإسكندرية بنادي سبورتينج ثم انتقل إلى ناشئي الأهلي، وانتقل على سبيل الإعارة إلى الاتحاد السكندري.

وأضاف أن عمرو وردة قرر بدء مشواره الاحترافي في أوروبا في صيف 2015، حيث انتقل إلى صفوف باناتليكوس اليوناني، حيث سجل 5 أهداف في 30 مباراة الموسم الماضي، وسجل نفس العدد من الأهداف خلال أول 15 مباراة بالموسم الجاري، إضافة إلى صناعة 4 أهداف لزملائه.

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