اكد النائب اشرف عثمان عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، على أهمية مواصلة الخطط والتحركات التى تقوم بها وزارة السياحة لاستعادة الحركة السياحية وارجاعها الى مستوياتها السابقة مرة اخرى .

ولفت في بيان له اليوم ، الى ان السياحة تعتبر مورداً هاماً من موارد الدخل القومى وهو ما يتطلب فتح أسواق سياحية جديدة، مشيرا إلى أن الأزمات المتوالية التى تعرض لها القطاع السياحى هى أزمات مصدرة، ولا تسأل فيها وزارة السياحة وحدها.

وأشار عثمان ، الى أن عودة السياحة تحتاج إلى العمل التكاملى وهو ضرورى جدا للخروج من الازمة الراهنة بين كل أجهزة الدوله ، وأن السياحة صناعة حساسة جدا ، وينبغى ان تكون استعادتها وتنشيطها اولوية وطنية بامتياز خلال الفترة المقبلة.