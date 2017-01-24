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بالفيديو.. عمرو دياب يرد على شيرين بطريقته الخاصة
عمرو دياب و لطيفة - احتفالات نصر اكتوبر 2016

بالفيديو.. عمرو دياب يرد على شيرين بطريقته الخاصة

الثلاثاء، 24 يناير 2017 07:07 م

طرح المطرب عمرو دياب، فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، خلال أداء التمارين الرياضية من داخل صالة الجيم، وذلك للرد على تصريحات شيرين عبد الوهاب الأخيرة، التي أكدت على أنه لا يوجد مطربون في مصر سوى حماقى وتامر حسني، وهو ما أثار غضب جمهور المطرب عمرو دياب.

وتم تسريب فيديو للفنانة شيرين عبد الوهاب من فرح الفنان عمرو يوسف والفنانة السورية كندة علوش، حيث قالت خلاله تصريحات، فسرها البعض على أنها موجهة للهضبة عمرو دياب، وأكدت أن الأمر كان مجرد «هزار». على حد وصفها.

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