

أمر المستشار محمد العشماوي رئيس نيابة ثان طنطا حبس النقيب «محمود.ا» 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد مقتل زوجته داخل شقتهما بشارع البنداري بمنطقة الاستاد بقسم ثان طنطا.

تلقى اللواء حسام خليفة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة «آية.م»، 24 سنة، زوجة ضابط شرطة، ومصابة بطلق ناري بالصدر.

وعلى الفور انتقل المستشار محمد العشماوي، رئيس نيابة قسم ثان طنطا، والرائد أحمد الحجار رئيس مباحث قسم ثان طنطا إلى محل الواقعة، وتبين من المعاينة الأولية أن الجثة بطلق ناري، مع وجود سلاح ناري ميري، بجوار الجثة.

وتم التحفظ على الزوج داخل ديوان عام القسم وأمرت النيابة بسرعة تشريح الجثة والتحفظ على السلاح الميرى.