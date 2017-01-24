يواجه منتخب توجو نظيره منتخب جمهورية الكونغو , وذلك ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية ( الجابون 2017 ) , في اللقاء الذي سيقام على ملعب “بور جونتي ” .

ويحتل منتخب الكونغو صدارة المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط , في حين يحتل منتخب توجو المركز الرابع برصيد نقطة