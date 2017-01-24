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الثلاثاء 24 يناير 2017 07:27 مساءً
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بث مباشر.. توجو في مواجهة الكونغو الديمقراطية
منتخب الكونغو الديمقراطية

بث مباشر.. توجو في مواجهة الكونغو الديمقراطية

الثلاثاء، 24 يناير 2017 07:05 م

يواجه منتخب توجو نظيره منتخب جمهورية الكونغو , وذلك ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية ( الجابون 2017 ) , في اللقاء الذي سيقام على ملعب “بور جونتي ” . 

ويحتل منتخب الكونغو صدارة المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط , في حين يحتل منتخب توجو المركز الرابع برصيد نقطة

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