ميخائيل: الكنيسة الأرثوذكسية المصرية ستبني مقرًا لها في البحرين

أكد القس رويس ميخائيل بكنيسة “السيدة العذراء مريم والأنبا رويس” في البحرين أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية في البحرين تتطلع للبدء في بناء مقر لها خلال الفترة القادمة، بعد حصولها على قطعة أرض منحها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة كهبة للكنيسة عام 2015.

وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، إن الكنيسة أعدت التصاميم الهندسية الخاصة بمشروع البناء بعد منح الأرض لها من قبل العاهل البحريني، مضيفا أن الاعتمادات اللازمة مع الجهات والإدارات المختصة قد تم الانتهاء منها استعدادا لبدء المشروع.

وأعرب عن أمله في حضور قداسة الباب تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ووضع حجر البناء وتدشين المشروع، إذ يعتزم قداسته زيارة البحرين للقاء العاهل البحريني.

وقال القس رويس إن مثل هذه الزيارة وذلك الحضور لتدشين المشروع سيكون “لفتة طيبة” وتجسيدا لروح التسامح والتعايش السلمي الذي تتمتع به مملكة البحرين.