أعلن محافظ البحيرة، الدكتور محمد سلطان، عن موافقة وزارة الإسكان على اعتماد 30 مليون جنيه لإنشاء محطتين مياه شرب بقريه المجد بالرحمانية ومحطة مياه الشرب المدمجة بكفر الدوار، ومن المقرر الانتهاء منهما ودخولهما الخدمة في 30 يونيو المقبل.

وشدد المحافظ -في تصريح أدلى به اليوم الثلاثاء- على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة بنطاق مراكزهم للوقوف على معدلات ونسب التنفيذ وتذليل ما يعترضها من معوقات والانتهاء منها وفق برنامجها الزمني المحدد لها.

وفي السياق ذاته، عقدت المهندسة نادية عبده نائب المحافظ اجتماعا مع رؤساء الوحدات المحلية لدمنهور وكفر الدوار والمحمودية وإيتاي البارود والرحمانية بحضور ماهر العدوى رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومندوبي الشركات المنفذة لتلك المشروعات وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة بنطاق تلك المراكز ووسائل دفع العمل بها وتذليل ما يعترضها من معوقات.

وأكدت نائب المحافظ على الالتزام بالانتهاء من محطة رفع قرية السوالم التابعة لقرية الضهرية بايتاى البارود، وسرعة إنهاء الإجراءات التنفيذية لإنشاء محطة رفع بقريه زيزينيا التابعة للوحدة المحلية لقريه اريمون بالمحمودية، والتنسيق مع شركه مياه الشرب والمقاولون العرب لسرعة الانتهاء من خط الصرف الصحي بشارع أحمد زويل بمدينة دمنهور، وسرعة الانتهاء من محطة رفع قرية الشعيرة التابعة للوحدة المحلية القروية بـ”ششت الأنعام” مركز ايتاى البارود على مساحة 1692 م2 .