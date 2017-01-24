يصل النجم البرازيلي رونالدينيو إلى إسبانيا غدا الأربعاء، بصحبة شقيقه ووكيل أعماله، لتوقيع اتفاق جديد مع ناديه القديم برشلونة.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، اليوم الثلاثاء، إلى أن إدارة برشلونة قررت اختيار رونالدينيو ليكون سفيرا عالميا للنادي، والانضمام إلى صفوف فريق الأساطير الذي سيخوض عدة مباريات ودية في قارات العالم الست.

وأضافت أن المهمة الأولى للنجم البرازيلي ستكون في العاصمة الفرنسية باريس، فور التوقيع على عقود دوره الجديد داخل النادي الكتالوني.

ولفتت أيضا إلى أن رونالدينيو، 37 عاما، فضل عرض نادي برشلونة عن 3 عروض لأندية أخرى حاولت التعاقد معه كلاعب كرة قدم، وهي كوريتيبا البرازيلي عبر زميله جوليانو بيليتي، الذي يتقلد منصب المدير الرياضي بهذا النادي، وناسونال الأوروجوياني، وناد صيني.

واقتنع رونالدينيو بأنه لم يعد قادرا على العطاء في الملاعب، حيث خاض آخر مباراة له في 26 سبتمبر 2015 بقميص فريق فلومينيزي أمام جوياس بالدوري البرازيلي.