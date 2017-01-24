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يوسف المساكنى على رادار نادى مارسيليا الفرنسى
يوسف المساكني

يوسف المساكنى على رادار نادى مارسيليا الفرنسى

الثلاثاء، 24 يناير 2017 06:56 م
أ ش أ

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن نادى مارسيليا دخل على الخط من أجل ضم اللاعب الدولي التونسى يوسف المساكني .
وكان المساكني ( 26 عاما ) قد لفت أنظار الفرق الأوروبية بعد المستوى الكبير الذي يقدمه مع منتخب نسور قرطاح فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا فى الجابون .
وذكرت التقارير أن مارسيليا سيدخل في مفاوضات مع لاعب لخويا القطري بعد تعطل المفاوضات مع نجم وستهام ديميتري باييت .
ويعد مرسيليا من بين أبرز الفرق الأوروبية غير أن مستواه شهد تراجعا كبيرا في المواسم الأخيرة .
ويسعى الفريق الفرنسي للعودة للواجهة خاصة بعد تولي الأمريكي ماكورت رئاسة النادي .
وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن كشافى عدد من الاندية الأوروبية الكبيرة يتابعون المساكنى حاليا أيضا ومن أبرزهم انتر ميلان وفياريال وليل واسبانيول .

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