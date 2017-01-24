دى خيا يرد على شائعات رحيله: سعيد بتواجدي في مانشستر يونايتدالثلاثاء، 24 يناير 2017 06:53 م
أكد حارس مرمى مانشستر يونايتد، ديفيد دي خيا، والذي يسعى ريال مدريد الإسباني منذ فترة من أجل الحصول على خدماته، أنه سعيد تماما في الأولد ترافورد كما أنه راضٍ عن مستوى أدائه مع فريق الشياطين الحمر.
وكانت التقارير قد ربطت بصورة متكررة بين الحارس الإسباني والانتقال إلى عملاق الليجا بعد أن فشل الريال في التعاقد معه في العام الماضي.
وذكرت أنباء في وقت سابق من الشهر الحالي أن النادي الملكي الإسباني يبحث حاليا تقديم عرض قيمته 43 مليون جنيه استرلينى لضم دى خيا ( 26 عاما ) الذي وقع عقدا جديدا مع المان يونايتد في سبتمبر عام 2015.
غير أن حارس اتليتكو مدريد السابق أكد مجددًا أنه يرغب في البقاء في الاولد ترافورد وقال في تصريحات أدلى بها للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد “إنني سعيد باللعب مع فريق الشياطين الحمر وراض عن أدائي مع الفريق وآمل في الاستمرار بنفس هذا المستوى حتى نهاية الموسم”.
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