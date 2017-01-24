برشلونة يكثف جهوده لتجديد التعاقد مع ميسيالثلاثاء، 24 يناير 2017 06:51 م
يعتزم نادي برشلونة الإسباني التحرك بقوة خلال الفترة المُقبلة من أجل إقناع نجم الفريق ليونيل ميسي بالتوقيع على عقد جديد مع النادي.
وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن اللاعب الدولي الأرجنتيني سيتواجد في اجتماع اليوم الثلاثاء مع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي من أجل استكمال المفاوضات بشأن هذا العقد.
وكشفت التقارير أن بارتوميو ينوي تقديم عقد لميسي يمتد حتى خمس سنوات مُقبلة، أي ينتهي في عام 2022، وذلك لإلغاء العقد الحالي للاعب والذي ينتهي في صيف عام 2018.
ويرغب النادي الكاتالوني في إنهاء حالة الجدل التي ثارت مؤخراً حول مستقبل البرغوث الأرجنتيني والتي اشارت الى احتمال رحيله إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكان المان سيتى قد تحرك لإغراء اللاعب صاحب الـ29 عاماً بالانتقال إلى ملعب الاتحاد للعمل مع مدربه السابق بيب جوارديولا مقابل 100 مليون جنيه استرليني للنادي الكاتالوني وراتب أسبوعي للَّاعب يقدر بـ 800 ألف جنيه استرليني.
لكن بارتوميو عاد لينفي إمكانية رحيل ميسي النادي، حيث أكد في تصريحات سابقة أنه سيعمل كل ما يتطلبه الأمر من أجل الإبقاء على نجم الفريق داخل ملعب الكامب نو في السنوات القادمة.
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