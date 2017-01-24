قناة السويس تستقبل وفدًا من رؤساء هيئات الموانئ الإفريقية

استقبلت هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، وفدا يضم عددا من رؤساء هيئات عدد من الموانئ الإفريقية برئاسة الدكتور السنوسي بلبع نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري للشئون الإفريقية والآسيوية، يرافقه السفير حازم فهمي أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع لهيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.

وذكر بيان صادر عن الهيئة أن الوفد أطلع على المخطط التفصيلي لمشروعات التنمية بمنطقة قناة السويس والذي يهدف لتحويل المنطقة لمركز لوجيستي وصناعي عالمي يضم 6 موانئ عملاقة ومنطقة صناعية تضم عددا كبيرا من المصانع العملاقة المتخصصة في عدة مجالات.

وشاهد الوفد عرضًا تقديميًا عن أهمية مشروع قناة السويس الجديدة في تطوير حركة الملاحة والتكامل مع مشروع التنمية من خلال رفع الطاقة الاستيعابية لقناة السويس.

وتابع الوفد خلال العرض أنشطة شركات وترسانات الهيئة في تصنيع وصيانة السفن والوحدات البحرية المختلفة ومستلزماتها وبرامج تدريب المرشدين على الملاحة في قناة السويس.

وفي ختام الزيارة قدم المهندس أحمد شوقي مدير إدارة التحركات نائبا عن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، درع قناة السويس الجديدة للدكتور السنوسي بلبع.