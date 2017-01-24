يواجه المنتخب المغربي نظيره منتخب ساحل العاج, وذلك ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية ( الجابون 2017 ) , في اللقاء الذي سيقام على ملعب “أوييم ” .

ويحتل منتخب المغرب المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط , في حين حين يحتل منتخب ساحل العاج المركز الثالث برصيد نقطتين ,