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الثلاثاء 24 يناير 2017 07:31 مساءً
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بث مباشر.. المغرب في مواجهة الحسم أمام كوت ديفوار
منتخب المغرب 2

بث مباشر.. المغرب في مواجهة الحسم أمام كوت ديفوار

الثلاثاء، 24 يناير 2017 07:00 م
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يواجه المنتخب المغربي نظيره منتخب ساحل العاج, وذلك ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية ( الجابون 2017 ) , في اللقاء الذي سيقام على ملعب “أوييم ” . 
ويحتل منتخب المغرب المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط , في حين حين يحتل منتخب ساحل العاج المركز الثالث برصيد نقطتين ,

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