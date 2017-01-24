قال جلال السعيد، وزير النقل، إن “مترو الانفاق يواجه خسارة في جميع دول العالم، حيث أن تكاليف إنشائه باهظة جدًا، ولا يوجد عائد يغطي نفقات الإنشاء”، مشيرًا إلي انه “تمت الاستعانة بعدد من الخبراء في العالم لاقتراح برامج تنفيذية للنهوض بمنظومة مترو الأنفاق في مصر دون رفع أسعار التذاكر علي المواطنين وجاء أبرز تلك الاقتراحات أن يتم طبع إعلانات على التذاكر”.

وأضاف “سعيد”، في تصريحاته لبرنامج “صباح اون”، المذاع علي فضائية ” أون لايف”، صباح اليوم الثلاثاء، أن “تكلفة إنشاء القطار الواحد في مترو الانفاق تصل 170 مليون جنيه”، مؤكدًا علي استحالة تفكير وزارة النقل في تعويض نفقات الإنشاء من المواطنين، ولكن ما يستدعي زيادة أسعار التذكرة هو نفقات تشغيل المترو من العاملين والتأمين والنظافة.

ولفت وزير النقل إلي عدم استطاعة الوزارة تطبيق الزيادة في سعر التذكرة نظرًا للارتباط بالتعريفة التي لم تتغير منذ عام 2002، مؤكدًا أن الشعب هو من يمتلك المترو وجميع المرافق الأساسية في الدولة، وليس الحكومة، مؤكدًا ان مصلحة المجتمع المصري ألا ينهار مرفق مترو الانفاق حتي لا نتعرض لخسائر كبيرة لا نستطيع مجابهتها.