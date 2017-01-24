أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، برئاسة مجدي شمس الدين، إدارة مباراة المنتخب الوطني مع غانا في إطار الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة بكأس الأمم الإفريقية إلى الجامبي بكاري جاساما أفضل حكم في إفريقيا عام 2016، ويساعده جيسن كلاويد (بوروندي) ومروه رانج (كينيا).

وتقلد جاساما الشارة الدولية منذ 2007، وأدار العديد من اللقاءات القارية سواء للأندية المصرية أو المنتخب.

وأدار الحكم الجامبي مباراة الافتتاح بين الجابون وبوركينا فاسو، والتي انتهت بالتعادل، كما شارك في نهائيات كأس العالم بالبرازيل 2014.