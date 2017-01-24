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سلة الأهلي تفوز على سموحة 72-70 في دوري السوبر
كرة سلة

سلة الأهلي تفوز على سموحة 72-70 في دوري السوبر

الثلاثاء، 24 يناير 2017 06:06 م
أ ش أ

فاز الفريق الاول لكرة السلة “رجال” بالنادى الاهلى على نظيره سموحة بنتيجة 72-70 في أولى مباريات الفريق بالدورة المجمعة الأولى من دوري السوبر للمحترفين المقامة حاليا فى الاسكندرية.

وقدم الفريق عرضًا قويًا تحت قيادة الكابتن طارق خيري، المدير الفني...وتضم مجموعة الأهلي أندية الاتحاد السكندري وسموحة والجزيرة.

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