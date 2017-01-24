أعلن فينشينزو مونتيلا مدير نادى ايه سى ميلان ان الفرنسى مباى نيانج لاعب الروسونيرى سيكون له مطلق الحرية للرحيل عن النادى خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالى .

وكانت مسيرة نيانج ( 22 عاما ) قد تعثرت بشدة منذ انتقاله الى سان سيرو قبل اربعة اعوام حيث تمت اعارته فى المواسم الاخيرة الى ناديي جنوه ومونبيلييه .

ولم يسجل اللاعب الفرنسى سوى ثلاثة اهداف فقط فى 18 مباراة شارك فيها مع الميلان هذا الموسم .

وقال مونتيلا فى تصريحات ادلى بها لقناة تليفزيون الميلان ” ان نيانج سيرحل عن النادى حيث انه يبحث هذا الامر بالفعل حاليا مع ادارة الميلان . ونحن مستعدون للنظر فى اى عروض نتلقاها بشأنه خلال انتقالات يناير الحالية “.