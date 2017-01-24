قال شريف فتحى، وزير الطيران المدنى، أنه لايعلم شيئا عن رغبة الحكومة فى دمج وزارتى الطيران والسياحة فى التعديلات الوزارية المقرر الاعلان عنها خلال الأيام القادمة.



وعن ترشيحه لتولى وزارة السياحة والطيران بعد دمجهما، قال فتحى، فى تصريحات صحفية خلال افتتاح محطة محولات الكهرباء الخاصة بمبنى الركاب 2 و3 ” والله العظيم لم يتحدث معى أحد فى هذا الشأن ولا أعلم شيئا عنه”.

