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تعرف على توقعات "الأرصاد" لطقس 25 يناير
الطقس ـ اﻻرصاد‎

تعرف على توقعات "الأرصاد" لطقس 25 يناير

الثلاثاء، 24 يناير 2017 06:15 م

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء الموافق 25 يناير، طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية حتى الوجه البحري والقاهرة دافئ على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على غرب البلاد قد تمتد حتى الوجه البحرى والقاهرة والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط، بحسب وكالة “أونا”.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه مابين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونص إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 10 22
الإسكندرية 11 19
مطروح 09 18
بورسعيد 11 20
دمياط 11 19
بلطيم 12 20
الإسماعيلية 06 22
السويس 07 23
العريش 10 22
نخل 00 23
طابا 05 23
الطور 08 24
مرسى علم 12 27
الغردقة 09 28
شرم الشيخ 15 27
رفح 09 21
كاترين 07 21
سيوة 11 18
المنيا 07 25
الفيوم 07 23
رأس سدر 10 22
أبوسمبل 15 30
وسط الدلتا 09 20
أسيوط 05 26
سوهاج 06 28
الأقصر 09 30
أسوان 13 31
شلاتين 15 26
حلايب 15 24
الوادى الجديد 09 28
قنا 11 29
نويبع 14 26
السلوم 09 18

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