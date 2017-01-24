رد الفنان المصري أحمد عيد على الاتهامات التي وجهت له بأنه يحاول تقليد فيلم “فول الصين العظيم” للفنان محمد هنيدي في فيلمه الجديد “ياباني أصلي”.

عيد نفى وجود أي تشابه بين الفيلمين، حيث قال: “ليس معنى أن فيلمي استعان بفنانين من اليابان، وفيلم هنيدي استعان بنجوم من الصين أن هناك تشابه، فقصة فيلمي تختلف تماماً عن قصة فيلمه”.

الفنان تحدث أيضا عن الصعوبات التي واجهته في هذا الفيلم، بقوله: “التعامل مع طفلين يابانيين لا يعرفان شيئاً عن اللغة العربية إلا بشكل بسيط كان صعباً للغاية، لكن لا ننكر أن وجودهما أحد أسباب نجاح الفيلم”.

يذكر أن فيلم “ياباني أصلى” يناقش قضية التعليم في مصر بطريقة ساخرة، مقارنة بالتعليم في اليابان، ويعرض الفيلم محاولة لإثبات أن الطفل المصري أذكى طفل في العالم، وذلك في إطار كوميدي ساخر.