شارك باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فى تدريبات الزمالك اليوم بمعسكره بـ 6 أكتوبر استعدادا لمباراة الأوليمبي فى كأس مصر..

بينما واصل المهاجم الزامبي إيمانويل مايوكا الغياب عن التدريبات مع الزمالك.

وكان مايوكا قد وصل الزمالك اليوم لوضع تفاصيل حسم مستقبله مع الزمالك إلا أنه لم يتوصل لأي اتفاق مع المسئولين