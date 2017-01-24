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الثلاثاء 24 يناير 2017 05:17 مساءً
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باسم مرسي يشارك في مران الزمالك ومايوكا يواصل الغياب
باسم مرسي

باسم مرسي يشارك في مران الزمالك ومايوكا يواصل الغياب

الثلاثاء، 24 يناير 2017 05:59 م

شارك باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي فى تدريبات الزمالك اليوم بمعسكره بـ 6 أكتوبر استعدادا لمباراة الأوليمبي فى كأس مصر..

بينما واصل المهاجم الزامبي إيمانويل مايوكا  الغياب عن التدريبات مع الزمالك.

وكان مايوكا قد وصل الزمالك اليوم لوضع تفاصيل حسم مستقبله مع الزمالك إلا أنه لم يتوصل لأي اتفاق مع المسئولين

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