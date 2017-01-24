إنفوفراجيك.. أكثر وأقل 10 وظائف مسببة للتوترالثلاثاء، 24 يناير 2017 06:02 م
كثيرة هي الوظائف التي تسبب التوتر، وإن بدرجات متفاوتة، وكذلك الوظائف الأقل سببا للتوتر، لكن في النهاية، فإن الوظيفة مهما كانت تعتمد على الموظف وقدرته على تحمل الضغوط. ليس غريبا أن يكون العمل في المجال الإعلامي من بين الوظائف العشر الأكثر إثارة للتوتر والقلق.
ومن هنا يبدو أن العديد من الناس يعبرون أحيانا وبكل بساطة عن “أمانيهم” بالانتقال لوظائف أقل سببا للتوتر، رغم أن الوظائف التي يقومون بها، بالنسبة لآخرين، قد تكون أمنيه للحصول على هذه الوظائف باعتبارها بالنسبة لهم (الآخرين) أقل سببا للتوتر من وظائفهم أيضا.
وليس غريبا أن يكون العمل في المجال الإعلامي من بين الوظائف العشر الأكثر إثارة للتوتر والقلق، في حين كانت الوظائف في المجال الفني والعمل الطبي بين الوظائف الأقل إثارة للقلق والتوتر.
الأكثر توترا
على أي حال، في تقرير بشأن الوظائف الأكثر إثارة للتوتر نشره موقع “كرير كاست”، احتلت وظيفة الخدمة العسكرية المركز الأول كأكثر وظيفة سببا للتوتر، وذلك للعام الثاني على التوالي، ويبدو أن الأمر يعود إلى فكرة أن حياة الجندي تكون على المحك بصورة يومية.
ثاني أكثر الوظائف إثارة للتوتر والضغوط، بحسب التقرير، وظيفة الإطفائي.
في المركز الثالث جاءت وظيفة قد يعتقد كثيرون أنها “حلوة” و”رائعة” لما تشتمل عليه من سفر وزيارة دول كثيرة، وهي وظيفة الطيار، التي تبدو من بين أكثر الوظائف المسببة للتوتر والضغط.
وحلت وظيفة الشرطي في المركز الرابع من حيث الوظائف المسببة للقلق والتوتر.
وقال مدير المحتوى على الموقع كايل كينسينغ إن هناك العديد من العوامل تدخل في تقييم ضغوط وتوتر العمل، خصوصا فيما يتعلق بعمل الجندي أو الإطفائي أو الشرطي.
ومن بين هذه العوامل، المطالب الجسدية ومدى خطورة الوظيفة والظروف البيئية المحيطة بطبيعة العمل وكذلك خطر الإصابة الشخصي أو إصابة الزملاء في المهنة.
ومن بين الوظائف المسببة للكثير من التوتر، منسق الفعاليات، وهي الوظيفة التي احتلت المركز الخامس في هذا المجال، في حين أن العمل في المجال الإعلامي، خصوصا المراسل الصحفي، جاء في المركز السادس من حيث التوتر والقلق.
وجاءت وظيفة المسؤول أو المدير التنفيذي في الشركات في المركز السابع من حيث القلق والتوتر المرافق للمهنة، ثم المسؤول التنفيذي للعلاقات العامة.
سائق التاكسي أو سيارة الأجرة حل في المركز التاسع كأكثر الوظائف المسببة للقلق، ثم في المركز العاشر جاءت وظيفة المذيع.
الأقل توترا
أما أقل المهن إثارة للتوتر، بحسب التقرير، فهو المسؤول عن التخطيط الصوتي أو الصدى للتشخيص الطبي.
ويليه في الوظائف الأقل توترا مراقب الشركة، الذي تقوم وظيفته على مراقبة سير الشركة ومدى امتثالها والتزامها باللوائح والتشريعات في الدولة التي تعمل بها الشركة.
ثالث أقل الوظائف إثارة للتوتر هي وظيفة مصفف الشعر، وتليها من حيث قلة التوتر وظيفة اختصاصي السمع ثم في المركز الرابع تأتي وظيفة الأستاذ الجامعي، وفي المركز الخامس اختصاصي السجلات الطبية ثم الجواهري، ثم محلل أبحاث العمليات والصيدلاني وفني المختبرات.
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
قطع التيار الكهربائي والمياه بمحطة "كوم البيجة" بقنا اليوم وبعد غد
أعلن محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان اليوم الثلاثاء أنه سيتم فصل التيار الكهربائي وقطع المياه بمحطة “كوم البيجة” بمركز “فرشوط” بمحافظة قنا ، اليوم وبعد غد ...Tue, 24 Jan 2017 12:42:28 GMT
-
الأهلي المصري يتعاقد مع 14جامعة لتحصيل مصروفات الطلبة الكترونيا ...
صرح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري بأن البنك الأهلي وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية E-Finance نجحا في توقيع اتفاقيات تعاون مع ...Tue, 24 Jan 2017 09:42:06 GMT
-
البنتاجون: واشنطن ستبيع للسعودية والكويت أسلحة بـ مليار دولار
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” أن الولايات المتحدة ستبيع للسعودية والكويت معدات دفاعية بنحو مليار دولار، تشمل عشرة مناطيد مراقبة للرياض، في إطار تعزيز ...Tue, 24 Jan 2017 09:09:47 GMT
-
تعرف على أسعار الدولار اليوم الثلاثاء بالسوق المصري
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ... ...Tue, 24 Jan 2017 08:36:43 GMT
-
رسمياً.. الأهلي يحسم صفقة المهاجم الإيفواري كوليبالي
حسمت إدارة النادي الأهلي صفقة المهاجم الأفريقي الجديد التي كان يرغب حسام البدري المدير الفني في إبرامها لدعم صفوف الفريق الأول. ونجح النادي في التوصل لاتفاق مع ...Tue, 24 Jan 2017 08:04:55 GMT
-
ضبط «خلية» تستهدف تكفير الحاكم والأقباط
نجحت قوات الأمن المصرية، في القبض على خلية تكفيرية، مكونة من 5 أفراد، في منطقة شرق القاهرة. وتباشر نيابة شرق القاهرة الكلية اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، ...Tue, 24 Jan 2017 14:41:22 GMT
-
صحفية أمريكية تهاجر إلى أوروبا هربا من ترامب
هاجرت سيدة أمريكية بلادها هربا من “العنصرية” وفقا لوصفها بعد تولي دونالد ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة. وحصلت الأمريكية مارشا سكاربورج ( 69 عاما)، وهي صحفية ...Tue, 24 Jan 2017 14:25:22 GMT
-
بسمة عبدالعزيز لـمحيط: مصر أسوأ حالاً من 2011 - محيط
ثورة يناير لم تنجز شعاراتها إلى الآن مصر تشهد تردياً إقتصاديا واجتماعيا وسياسيا يناير استطاعت كسر حاجز السلطة الأبوية هي كاتبة ارتبطت مؤلفاتها بتسجيل ...Tue, 24 Jan 2017 08:04:55 GMT