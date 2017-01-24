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وزير الصحة يناقش إنشاء جامعة تابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
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وزير الصحة يناقش إنشاء جامعة تابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية

الثلاثاء، 24 يناير 2017 05:52 م
مـحـيـط ـ مــروة رزق

عقد الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان مساء اليوم الثلاثاء اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية رقم 83، وذلك برئاسته وبحضور كلا من الدكتور هانى نصر الأمين العام لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، وعمداء كليات الطب بعين شمس والأزهر والقصر العينى ، ومديرى الوحدات بالهيئة، وذلك بمقر الهيئة.
وأوضح الدكتور هانى نصر الأمين العام لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مقترح لضم مستشفيات تابعة لوزارة الصحة على مستوى الجمهورية إلى الهيئة، وذلك للتوسع في الأماكن الطبية ذات الكفاءة العلمية لما لدى الهيئة من إمكانيات علمية وطبية يمكن الاستفادة منها على أوسع نطاق ممكن، وذلك بالتعاون مع الجامعات المصرية.
وأضاف أنه خلال الاجتماع تم تقديم مقترح لإنشاء جامعة طبية تابعة للهيئة للاستفادة من الكوادر والإمكانيات ، وتعظيم دور التدريب والبحث العلمي ، لتغطية التخصصات النادرة التى تحتاجها الهيئة ووزارة الصحة على حدا سواء.
وأردف الأمين العام لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية أنه تم وضع معايير للتفرغ الدراسى  للعاملين بالهيئة ، بما يتيح للدارس التفرغ العلمي المناسب .
وأشار إلى وضع معايير للترقى الفنى لوظائف أطباء الكادر العام، بالإضافة إلى العاملين بالهيئة.

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