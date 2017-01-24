ظهور نوع جديد من إنفلونزا الطيور في ألمانياالثلاثاء، 24 يناير 2017 05:47 م
قال المركز الوطني الألماني لأمراض الحيوانات، الثلاثاء، إن انتشارا لمرض إنفلونزا الطيور في شمال ألمانيا هذا الأسبوع يتعلق بنوع جديد من الفيروس يطلق عليها (إتش5 إن5)، وهذه هي المرة الأولى التي يتأكد فيها ظهور هذه السلالة في مزرعة ألمانية.
وأوضح معهد فردريتش ليوفلر أن فيروس (إتش5إن5) تأكد وجوده في مزرعة ألمانية للديوك الرومية في شتاينبرغ بولاية شلسفيغ هولشتاين الشمالية.
وذكر المعهد أن هذا النوع رصد من قبل في الطيور البرية في هولندا وإيطاليا والجبل الأسود وكرواتيا، وعثر عليه كذلك بين الطيور البرية في ألمانيا هذا الأسبوع.
وتابع المعهد إنه لن يغير تقييمه لخطر مرض إنفلونزا الطيور، وأضاف أنه ليس هناك حالات مسجلة لانتقال هذا النوع من الفيروس إلى البشر.
ووجد فيروس (إتش5 إن8) الأشد عدوى بين مئات من الطيور البرية في ألمانيا في الأسابيع الماضية، كما ظهر في مزارع رغم قواعد النظافة المشددة وأوامر بإبقاء الطيور في أماكن مغلقة في المناطق المعرضة للخطر.
لكن انتشار المرض في ألمانيا أقل بكثير منه في فرنسا، حيث تم إعدام نحو 800 ألف بطة بعد أن أصاب المرض مزارع في جنوب غرب فرنسا المنطقة المشهورة بإنتاج كبد الأوز (فواغرا) الفرنسي الشهير.
ورصدت دول أوروبية عدة وإسرائيل حالات إصابة بفيروس (إتش5إن8) في الأسابيع القليلة الماضية وأمرت بعضها بالإبقاء على الدواجن في أماكن مغلقة لمنع انتشار المرض بدرجة أكبر.
وظهرت أنواع مختلفة من فيروس انفلونزا الطيور في أسيا في الأسابيع الماضية مما أدى إلى إعدام ملايين الطيور في كوريا الجنوبية واليابان وبعض حالات الإصابة بين البشر في الصين.
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