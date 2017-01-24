ضبط «خلية» تستهدف تكفير الحاكم والأقباط

نجحت قوات الأمن المصرية، في القبض على خلية تكفيرية، مكونة من 5 أفراد، في منطقة شرق القاهرة. وتباشر نيابة شرق القاهرة الكلية اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، ...