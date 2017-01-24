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الثلاثاء 24 يناير 2017 05:17 مساءً
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إبرة ذكية للمساعدة في العمليات الجراحية بالدماغ
السكتة الدماغية

إبرة ذكية للمساعدة في العمليات الجراحية بالدماغ

الثلاثاء، 24 يناير 2017 05:43 م

طور باحثون من جامعة أديلايد في أستراليا تقنية جديدة سموها الإبرة الذكية.

وتتكون هذه الإبرة من مسبار تصوير دقيق، مزود بإبرة تشريحية ذكية، تسمح بروؤية الشعيرات الدموية الدقيقة داخل الدماغ.

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