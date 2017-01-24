أكد التلفزيون الرسمى العراقى، إن رئيس الوزراء، حيدر العبادى، أكد، اليوم الثلاثاء، أن شرق الموصل انتُزع بالكامل من تنظيم “داعش”، وأصبح تحت سيطرة القوات العراقية.

وتشهد العراق، مواجهات عنيفة، بين قوات الجيش العراقى، وعناصر تنظيم “داعش” الإرهابى، فى جنوب وشرق الموصل، بينما تحقق القوات العراقية، مدعومة من التحالف الدولى، انتصارات كبيرة على التنظيم الإرهابى، حيث تمكن الجيش العراقى، من طرد عناصر التنظيم، من محافظة نينوى.