أبدى الدولي المصري محمد النني، لاعب خط وسط آرسنال الإنجليزي، نيته في أن يصبح أحد أساطير المدفعجية، مثل الأسطورة الفرنسية تيري هنري.

ويتواجد النني حاليًا رفقة صفوف المنتخب المصري، للمشاركة في نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث تتواجد مصر في المجموعة الرابعة، وتحتل المركز الثاني برصيد (4 نقاط)، حصدها الفراعنة من تعادل سلبي أمام مالي، وانتصار بهدف نظيف على أوغندا، وخلف غانا المتصدر (6 نقاط).

وقال النني خلال حواره لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “أفتقد إنجلترا حاليًا، ولكن أنا مع بلدي، ولبيت الدعوة لتمثيل منتخب بلادي، وبالنسبة لنا كمصريين نفعل أي شيء من أجل مصر، ونسعى لحصد اللقب مجددًا”.

وأضاف: “الجماهير المصرية اعتادت على الانتصارات، وهذا يعني أنهم لا يقبلون بالهزيمة، أو حتى التعادل، وذلك يضع علينا عبء للتتويج باللقب من أجل إسعادهم”.

وعن طموحاته مع الجانرز: “أتمنى أن أكون أسطورة في هذا النادي، مثل تيري هنري”، معتبرًا أن مدرب أرسنال آرسين فينجر، أفضل مدرب في العالم.

وأوضح: “أعني بوضوح ليس مثله تماما، فأنا لي شخصيتي وأريد أن أكون مختلفًا عن أي شخص آخر”.

واختتم لاعب بازل السويسري السابق، حديثه بقوله: “منذ قدومي إلى هنا، وأنا دائمًا أضع ذلك في عقلي، وأريد أن أكون أسطورة في آرسنال”.