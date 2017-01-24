استدعى الفرنسى زين الدين زيدان المدير الفنى لريال مدريد الإسبانى 19 لاعبًا فى قائمة الفريق لمواجهة سيلتا فيجو، مساء غدًا الأربعاء، على ملعب “بالايدوس” ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائى بكأس ملك إسبانيا.

وضمت قائمة ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو ثنائى فريق “الكاستيا” إنزو زيدان نجل المدرب الفرنسى، والمدافع المغربى الشاب أشرف الحكيمى لسد الفراغ فى قائمة الملكى بسبب لعنة الإصابات، فيما شهدت عودة المدافع فابيو كوينتراو بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

وشهدت قائمة غيابات ريال مدريد عن مواجهة سيلتا فيجو 7 لاعبين جميعهم بسبب الإصابة، وهم جاريث بيل وبيبى ولوكا مودريتش ومارسيلو وفاران وجيمس رودريجيز ودانيال كارفخال.



فيما يلى قائمة ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو:

كيلور نافاس، كيكو كاسيا، روبين يانيز، سيرجيو راموس، ناتشو، كوينتراو، دانيلو، أشرف الحكيمى، تونى كروس، كاسيميرو، كوفاسيتش، أسينسيو، إيسكو، إنزو زيدان، رونالدو، كريم بنزيما، ألفارو موراتا، لوكاس فاسكيز، ماريانو.