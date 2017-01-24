يعد الهاتف الآن من الأولويات الملحة في حياتنا اليومية، ويختلف اختيارنا للهاتف الذي نحمله باختلاف المواصفات التي يتسم بها والتي نحتاجها في استخداماتنا.

وتتنافس شركات تصنيع الهواتف الذكية اليوم على تقديم أحدث التقنيات، إلا أن بعض العملاء حول العالم قد لا تكون كل تلك المواصفات التقنية ذات أهمية بالنسبة لهم بل إن هناك مميزات أخرى تدفعهم لشراء هاتف ما وهي أن يكون مختلفا تماما عما يكون مطروحا في الأسواق.

وفيما يلي أغلى 10 هواتف في العالم حيث تأتي بمواصفات تقنية مشابهة للهواتف العادية إلا أنها تتميز بالأحجار الكريمة التي تزينها أو الماس أو الذهب وهي غالبا ما تكون مصممة بشكل خاص لأجل المشاهير والأثرياء حول العالم.

10-فيرتيو سيغناتيور الماسي Vertu Signature Diamond:

هاتف “فيرتو الماسي” هو من أحد الهواتف الفاخرة من شركة “فيرتو” المشهورة جدا في إنتاج الهواتف المحمولة الفاخرة ويأتي مصنوعا من البلاتين ومرصعا بالماس ولم تنتج منه الشركة سوى 200 قطعة على مستوى العالم ويبلغ ثمنه 88 ألف دولار.

9- آي فون برنسس بلاس iPhone Princess Plus:

صُمم هذا الهاتف من قبل المصمم النمساوي الشهير بيتر اليسون، وإلى جانب الذهب المزود به، يأتي بما لا يقل عن 180 قطعة رائعة من الماس يبلغ وزنها ما بين 16.50 و17.75 ووفقا لبيتر فإن الماس المرصع به الهاتف من أفضل النوعيات، لذلك يبلغ سعر الهاتف نحو 176.400 ألف دولار، وقد تم تصنيع 138 هاتفا منه.

8- بلاك دايموند BlackDiamond VIPN Smartphone:

يعد هاتف “BlackDiamond VIPN” الأغلى لدى شركة سوني إريكسون، وهو مزين بقطعتين من الماس، واحدة بأزرار التنقل والأخرى في الجزء الخلفي من الهاتف، ويبلغ سعر هذا الهاتف 300 ألف دولار.

7-فيرتو سيغناتيور كوبرا Vertu Signature Cobra:

يأتي هذا الهاتف من شركة فيرتو بتصميم يشبه ثعبان الكوبرا على جانبي الهاتف، وقد صممه الصائغ الفرنسي بوشرون، وهو مزود بقطع الماس وله عينان من الزمرد والياقوت، ويبلغ سعره نحو 439 ألف دولار.

6- ليكسور لاس فيجاس جاكبوت Gresso Luxor Las Vegas Jackpot:

يأتي هذا الهاتف الفاخر مصنوعا من الذهب الخالص، ويزن 180 غراما، كما أنه مزود ببعض قطع الخشب الأغلى في العالم، وقد صُنعت مفاتيحه من الكريستال والياقوت، ويبلغ سعره مليون دولار.

5- دايموند كريبتو Diamond Crypto Smartphone:

صمم هذا الهاتف الذكي الفاخر بيتر اليسون، ويتميز بغطاء مزين بـ50 قطعة ماس، 10 منها من الماس الأزرق النادر، بالإضافة إلى قطع الذهب، ويبلغ سعره نحو مليون و300 ألف دولار.

4- جولدفيش لو ميليون GoldVish Le Million:

هذا الهاتف الفاخر صممه السويسري الشهير إيمانويل جويت، الذي صمم الكثير من الساعات الفاخرة والمجوهرات، وتم إطلاقه أول مرة في سويسرا، وكان قد دخل كتاب “غينيس” كأغلى هاتف في العالم حينما بيع في كان الفرنسية عام 2006، وهو مرصع بالجواهر والذهب الأبيض والماس ويبلغ سعره أكثر من مليون و300 ألف دولار .

3- آي فون كينج بوتون iPhone 3G King’s Button:

يأتي هذا الهاتف في المرتبة الثالثة، وهو من تصميم بيتر اليسون، ويحمل الهاتف 138 قطعة من الماس وزمها 6.6 قيراط ويبلغ سعره نحو 2.4 مليون دولار.

2-آي فون سبريم جولدسترايك Supreme Goldstriker iPhone 3G 32GB:

يأتي الهاتف ضمن الهواتف الأغلى في العالم، ويبلغ سعره نحو 3.2 مليون دولار أميركي، وبه ما يقرب من 7.1 قيراط من الماس ، هذا بالإضافة إلى 271 غراما من الذهب، مع شاشة من الألماس وزر من ماسة نادرة، إضافة إلى لوح من الغرانيت والذهب الكشميري، مع بطانة داخلية من جلد النوبوك. تسوقه شركة “آبل”.

1- آي فون دايموند روز Diamond Rose iPhone 4 32GB:

ويعد هذا الهاتف الأغلى في العالم حتى الآن، ويبلغ سعره حوالي 8 ملايين دولار، ويحمل نحو 500 قطعة من الماس فضلا عن شعار “آبل” المرصع بـ 53 ماسة إضافية، وزر تنقل مصنوع من البلاتين.