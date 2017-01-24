نقل موقع DigiTimes عن مسؤولين في مايكروسوفت أن الشركة تنوي تخفيض تكلفة الرسوم المطروحة على نظام “ويندوز-10” الذي سيتم تحميله على الحواسب الشخصية الرخيصة الثمن.

ووفقا للخبراء في مايكروسوفت ” فإن الأسعار الجديدة لـ (ويندوز-10) ستطبق بدءا من الأول من يناير العام الجاري، وستشمل تلك الأسعار نسخ ويندوز التي ستزود بها الحواسب الشخصية المحمولة التي لا تتجاوز أحجام شاشاتها الـ 14.1 بوصة”.

ولم يذكر الخبراء السعر الحقيقي لتلك النسخ، لكن التسريبات تشير إلى أن سعر النسخة سيعتمد على نوع وحجم شاشة الجهاز الذي سيتم تحميلها عليه، فعلى سبيل المثال، النسخة الموجودة على الحواسب المحمولة الكلاسيكية ستكون أرخص من النسخة التي ستزود بها الحواسب الشخصية “الهجينة” أو التي تتكون من جزءين.