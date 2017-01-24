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الثلاثاء 24 يناير 2017 05:28 مساءً
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غدا.. مصر تشارك في معرض الخريف 2017 بالبحرين
معرض الخريف بالبحرين

غدا.. مصر تشارك في معرض الخريف 2017 بالبحرين

الثلاثاء، 24 يناير 2017 05:21 م
أ ش أ

تشارك مصر في معرض الخريف 2017 بالبحرين الذي سيفتتح غدا الأربعاء، بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات ويستمر حتى الثاني من فبراير المقبل.

وتنظم مؤسسة “أخبار اليوم” الجناح المصري بالمعرض للعام الثالث على التوالي بمشاركة حوالي سبعين شركة وهيئة مصرية بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.

وقال عاصم الشيخ المشرف على المعارض الخارجية بمؤسسة “أخبار اليوم” في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، إن الجناح المصري يقام تحت رعاية رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير التجارة والصناعة طارق قابيل.

وتشارك السفيرة المصرية لدى البحرين سهى الفار في حفل افتتاح المعرض، الذي يقام تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد راشد الزياني بحضور نخبة من كبار الشخصيات المدعوين والضيوف.

ويضم المعرض -الذي تنظمه شركة إدارة المعارض العربية- في نسخته الثامنة والعشرين أكثر من 750 شركة عارضة من 18 دولة على مساحة تبلغ 15,400 متر مربع لعرض مجموعة كبيرة ومتنوعة من البضائع من حول العالم.

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