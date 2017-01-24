إن كنت تشعر بالضغط النفسي وتريد الهروب إلى الطبيعة الجميلة دون مغادرة غرفتك الخاصة، يمكنك ذلك من خلال برامج الواقع الافتراضي التي ستوفر العديد من المزايا الصحية الرائعة.

وكانت ذكرت الأخبار في وقت سابق أن الشابة شانون ماكي التي تبلغ من العمر 17 عاما أصيبت بسكتة دماغية وأصبحت غير قادرة على المشي بعد ذلك. وعندما تركت الكرسي المتحرك لاحظت أنها لا تستطيع استخدام الجانب الأيسر من جسدها. ولكنها استعادت قدرتها على تحريك ذراعيها وساقيها بعد أن خضعت للعلاج الطبيعي التقليدي مع تطبيق جلسات الواقع الافتراضي في الجمعية الخيرية لمركز إصابات الدماغ والعمود الفقري (BASIC).

وتوقعت دائرة الصحة الوطنية (NHS) أن يكون عام 2017 “عام الواقع الافتراضي”، في الوقت الذي دخلت فيه سماعات VR عالم الصحة واللياقة البدنية والعلاجات المختلفة.

وأثبت العلم أن هنالك فوائد صحية للعالم الافتراضي تتمثل في ما يلي:

1- علاج الاكتئاب

يجري حاليا تطبيق الواقع الافتراضي من أجل علاج مشاكل الصحة النفسية، حيث طُبق العلاج على 15 شخصا يعانون من الاكتئاب وذلك من قبل NHS، ونٌقلوا إلى العالم الافتراضي عن طريق سماعة الرأس.

وعُرض على المرضى الشخص “أفاتار” من العالم الافتراضي وهو يكرر حركات أجسادهم، وتُعرف هذه العملية باسم “التجسيد”. ومن ثم شاهد المرضى “أفاتاراً” لطفل صغير يبكي، وطُلب منهم تهدئة الطفل باستخدام عبارات وجدانية لمواساته.

وخففت كلمات الحب والطمأنة التي استخدمها المرضى من مستوى الاكتئاب لديهم بعد شهر من العلاج، كما أوضح كريس بروين، أستاذ علم النفس السريري من جامعة لندن، أن الواقع الافتراضي، على الرغم من قلة عدد المشاركين في الدراسة، تمكن من تقديم المساعدة لأولئك الذين يعانون من الاكتئاب والقلق.

2- التغلب على الرُهاب

يساعد العلاج القائم على الواقع الافتراضي في التغلب على المخاوف المرضية لدى الأشخاص. ويقدم برنامج العالم الافتراضي “IgnisVR” ميزة مساعدة أولئك الذين يعانون من رُهاب العناكب “Arachnophobia”.

ويتضمن العلاج إدخال المريض تدريجيا إلى عالم يحوي الكائنات التي يخشاها، وعلى سبيل المثال، يتم إخراج عنكبوت ما من قفصه ضمن الواقع الافتراضي الذي دخل إليه المريض.

وأظهرت الدراسة الأمريكية التي أجراها المؤسس المشارك في تطبيق “IgnisVR”، والتي شارك فيها 23 شخصا، فوائد العالم الافتراضي وقدرته على إحداث تحسن كبير لدى 83% من المرضى من خلال تمكنهم من تخطي مخاوفهم والاقتراب تدريجيا من العناكب.

3- تجربة الأنشطة البدنية

ابتكرت شركة العالم الافتراضي Icaros تجربة النشاط البدني الافتراضي، حيث كشفت عن هذا الأمر في المعرض التجاري للإلكترونيات (CES) في ولاية لاس فيغاس الأمريكية.

ويعتمد مبدأ نظام اللياقة البدنية بشكل كامل على القوة الأساسية الخاصة بالأشخاص للتحكم باللعبة الافتراضية، حيث يتمدد المستخدم على آلة اللياقة البدنية المدعمة بنظام يحاكي مبدأ الطيران ليشعر الشخص وكأنه “سوبر مان”، كما يشارك في اللعبة الافتراضية بتحريك جسده وفقا للمطلوب.

وقالت الشركة إن النظام يتضمن برامج مختلفة، بما في ذلك تجربة محاكاة الطيران والغوص تحت الماء وقيادة الدراجة النارية والسقوط المظلي.

وقد يُدرج الجهاز الجديد للاستخدام ضمن الصالات الرياضية في المستقبل.

4- مقابلة طفلك الذي لم يولد بعد

قد يكون الآباء قريبا على موعد مع فكرة تجسيد نموذج ثلاثي الأبعاد لطفلهم الذي لم يولد بعد باستخدام الواقع الافتراضي.

وقد أُجري بحث في البرازيل اعتمد عملية الجمع بين الصور عبر الموجات فوق الصوتية مع تصوير الرنين المغناطيسي، حيث يبين نموذجا ثلاثي الأبعاد للطفل من داخل رحم الأم.

وتشمل الميزات التشريحية كلا من الحبل السري والمشيمة والجنين، لتكون الصورة أكثر وضوحا من الموجات فوق الصوتية أو التصوير بالرنين المغناطيسي.

وقال الدكتور هيرون ويرنير، المشارك في الدراسة: “قد تُحسِّن نماذج الجنين الثلاثية الأبعاد مع اعتماد تقنيات الواقع الافتراضي فهمنا للخصائص التشريحية للجنين، كما يمكن استخدامها في الأغراض التعليمية وكوسيلة رائعة بالنسبة للآباء والأمهات من أجل تصور شكل طفلهم الذي لم يولد بعد”.

5- ممارسة التأمل في الطبيعة الرائعة

جميعنا يحلم بالهروب إلى جزيرة ما للحصول على السلام الداخلي لبعض الوقت، ومن الممكن تحقيق هذا الحلم من خلال استخدام ميزة الواقع الافتراضي التي تقدمها شركة Oculus، حيث يتم خلق بيئة معزولة ضمن تجربة الواقع الافتراضي.

ويقدم البرنامج تطبيقات تأمل الطبيعة في ظل وجود شاطئ مثالي مع إمكانية التجول بدرجة 360 وإضفاء القليل من الموسيقى للاسترخاء ضمن العالم الافتراضي.

وتوصلت الدراسة التي نُشرت في المكتبة الوطنية الأمريكية لمعاهد الصحة الوطنية (NCBI)، إلى نتائج مبهرة من خلال علاج الحالات النفسية السيئة عبر تجربة التأمل الافتراضية.

6- الحد من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة

طُبق العلاج بالتعرض (وهو تقنية في العلاج السلوكي تستخدم في حالات اضطرابات القلق) على الجنود القادمين من العراق وأفغانستان ممن يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة.

وأظهر العلاج بالتعرض الافتراضي في معهد التكنولوجيا الإبداعية جنوب كاليفورنيا (ICT) والذي شمل 60 موقعا، بما في ذلك المستشفيات والقواعد العسكرية ومراكز الجامعة، وجود انخفاض ملموس في أعراض اضطراب ما بعد الصدمة لدى المرضى.

ويقوم الطبيب المعالج بتدريب المرضى على مواجهة ذكريات الصدمة من خلال تجسيد سيناريوهات مماثلة لتلك التي تعرضوا لها، مع تقديم 14 من العوالم الافتراضية، ولكن ضمن ظروف آمنة وخاضعة للرقابة.