أكد الشيخ مظهر شاهين إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، إنه يرحب بالدعوة التي أطلقها الرئيس في خطابه لحظة الاحتفال بعيد الشرطة بإصدار تشريع يجعل الطلاق لا يتم إلا أمام مأذون، حرصًا منه على الأسرة المصرية في ضوء ارتفاع نسب الطلاق خلال الأعوام الأخيرة.

وأردف في بيان صحفي: “في 2015 تم رفع قضية أمام مجلس الدولة ضد الأزهر ورئيس الوزراء ووزارة العدل للمطالبة بألا يقع الطلاق إلا ويكون موثقا كما أن هناك المئات من القضايا في المحاكم لإثبات الطلاق وهو ما يتسبب في تعليق الزوجة فهي ليست في رقبة زوجها، ولا يحق لها الزواج بآخر حتى بعد انعقاد العدة ولو فعلت وتزوجت يرفع عليها قضية زنا”، مؤكدا أن القاعدة الشرعية وجدت لتحقيق المصلحة ودرء المفسدة.

واستطرد: “الرئيس باعتباره ولي الأمر من حقه أن يقيد المباح شرعا وأن تكون توجهاته محل تنفيذ”، داعيا الفقهاء أن يحولوا هذه الدعوة إلى نصوص وقانون