 Moheet on google
الثلاثاء 24 يناير 2017 05:20 مساءً
روابط سريعة
السلطات الأمريكية تتهم كوالكوم بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار
587f8f18c461885b128b45c9

السلطات الأمريكية تتهم كوالكوم بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار

الثلاثاء، 24 يناير 2017 05:02 م

رفعت السلطات الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة كوالكوم ” Qualcomm” اتهمتها فيها بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار.

ووفقا لوسائل الإعلام فإن اللجان المختصة بقوانين الاحتكار في الولايات المتحدة “اتهمت كوالكوم باستغلال مركزها في السوق العالمية لبيع منتجاتها من المعالجات والأقراص الصلبة للشركات المصنعة للهواتف والكمبيوترات، وزعمت أن كوالكم طالبت تلك الشركات بدفع أتاوات على براءات الاختراع التي باعتها لها، حتى وصل بها الأمر إلى أن تطالب الشركات بمبالغ مالية لقاء القطع التي تنتجها شركات أخرى”.

وأكد العديد من وسائل الإعلام أن الدعوى رفعت إلى إحدى المحاكم الموجودة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

والجدير بالذكر أن كوالكوم هي شركة أمريكية متخصصة في مجال نظم الاتصالات وتعتبر الآن الأولى عالميا في إنتاج و تصميم معالجات الهواتف الذكية، وقد تأسست الشركة عام 1985 ويقع مقرها في سان دييغو في كاليفورنيا.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3