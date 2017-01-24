رفعت السلطات الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة كوالكوم ” Qualcomm” اتهمتها فيها بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار.

ووفقا لوسائل الإعلام فإن اللجان المختصة بقوانين الاحتكار في الولايات المتحدة “اتهمت كوالكوم باستغلال مركزها في السوق العالمية لبيع منتجاتها من المعالجات والأقراص الصلبة للشركات المصنعة للهواتف والكمبيوترات، وزعمت أن كوالكم طالبت تلك الشركات بدفع أتاوات على براءات الاختراع التي باعتها لها، حتى وصل بها الأمر إلى أن تطالب الشركات بمبالغ مالية لقاء القطع التي تنتجها شركات أخرى”.

وأكد العديد من وسائل الإعلام أن الدعوى رفعت إلى إحدى المحاكم الموجودة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

والجدير بالذكر أن كوالكوم هي شركة أمريكية متخصصة في مجال نظم الاتصالات وتعتبر الآن الأولى عالميا في إنتاج و تصميم معالجات الهواتف الذكية، وقد تأسست الشركة عام 1985 ويقع مقرها في سان دييغو في كاليفورنيا.